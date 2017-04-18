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07:21 (мск), источник: Om1.ru

В Старом Кировске штормовой ветер снес сосну и световую опору

Горожанам нужно быть внимательнее и аккуратнее, выходя на улицу.

Как ранее сообщал портал Om1.ru, начиная с выходных в Омске бушует сильный ветер, порывы которого достигают 22 м/с. Из-за этого в Нефтяниках с крыши ДК имени Малунцева сорвало металлический профиль, а в Авиагородке пострадал столб.

Синоптики предупреждали, что циклон пробудет в регионе несколько дней. Так, накануне, 17 апреля, в сквере у Дома культуры Кировского округа ветром вырвало с корнем сосну и погнуло световую опору, рассказали порталу Om1.ru очевидцы. Кроме того, неподалеку, по улице Революционной, 11, у жилой пятиэтажки сорвало часть крыши, но не до конца, и теперь она может угрожать жизни омичей.

Олег, местный житель:

 — Ураганный ветер, продолжающийся в Омске уже второй день, на этот раз оставил свои «отметины» и в Старом Кировске. В парке Дома культуры Кировского округа жертвами шквального ветра стали молоденькая сосна и осветительная мачта с тремя фонарями: дерево вырвано с корнем, а мачта сложилась пополам и рухнула на землю. Пострадала и часть крыши дома № 11 по улице Революционной, которая была отремонтирована по региональной программе капремонта в конце прошлого года. Теперь кусок металлического профиля опасно «играет» на ветру, грозя в любой момент сорваться вниз! Поэтому будьте осторожны, проходя возле этого дома!

Добавим, согласно шкале Бофорта, такой характер повреждений и сила ветра свидетельствует о шторме. По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня в отдельных районах ожидаются порывы до 18 м/с. Затем, с 19 апреля, ветер сменит направление с юго-западного на северо-западный и северо-восточный и к 20 апреля немного ослабнет — скорость упадет до 13 м/с.

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