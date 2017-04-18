В Старом Кировске штормовой ветер снес сосну и световую опору

Как ранее сообщал портал Om1.ru, начиная с выходных в Омске бушует сильный ветер, порывы которого достигают 22 м/с. Из-за этого в Нефтяниках с крыши ДК имени Малунцева сорвало металлический профиль, а в Авиагородке пострадал столб.

Синоптики предупреждали, что циклон пробудет в регионе несколько дней. Так, накануне, 17 апреля, в сквере у Дома культуры Кировского округа ветром вырвало с корнем сосну и погнуло световую опору, рассказали порталу Om1.ru очевидцы. Кроме того, неподалеку, по улице Революционной, 11, у жилой пятиэтажки сорвало часть крыши, но не до конца, и теперь она может угрожать жизни омичей.

Олег, местный житель:

— Ураганный ветер, продолжающийся в Омске уже второй день, на этот раз оставил свои «отметины» и в Старом Кировске. В парке Дома культуры Кировского округа жертвами шквального ветра стали молоденькая сосна и осветительная мачта с тремя фонарями: дерево вырвано с корнем, а мачта сложилась пополам и рухнула на землю. Пострадала и часть крыши дома № 11 по улице Революционной, которая была отремонтирована по региональной программе капремонта в конце прошлого года. Теперь кусок металлического профиля опасно «играет» на ветру, грозя в любой момент сорваться вниз! Поэтому будьте осторожны, проходя возле этого дома!