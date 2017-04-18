Ford Focus и Toyota Hilux подожгли в Иркутске в ночь на 18 апреля
Проводится проверка.
Проводится проверка.
Возгорание двух автомобилей Ford Focus и Toyota Hilux произошло на улице Байкальской в Иркутске ночью 18 апреля. Специалисты устанавливают причину пожара, ущерб и виновных лиц. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в
Пожарные уже через несколько минут были на месте ЧП, но к этому времени у машин выгорели двигатели, салон практически весь кузов.
«В 05.06 пожар был локализован, а уже в 05.08 ликвидирован», — отметили в ведомстве.
К тушению пожара привлекались три человека личного состава и одна единица техники.