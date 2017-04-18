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07:59 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Ford Focus и Toyota Hilux подожгли в Иркутске в ночь на 18 апреля

Проводится проверка.

Возгорание двух автомобилей Ford Focus и Toyota Hilux произошло на улице Байкальской в Иркутске ночью 18 апреля. Специалисты устанавливают причину пожара, ущерб и виновных лиц. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе регионального главка МЧС.

Пожарные уже через несколько минут были на месте ЧП, но к этому времени у машин выгорели двигатели, салон практически весь кузов.

«В 05.06 пожар был локализован, а уже в 05.08 ликвидирован», — отметили в ведомстве.

К тушению пожара привлекались три человека личного состава и одна единица техники.

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