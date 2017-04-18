В Екатеринбурге нашли тело легендарного экс-полицейского

В екатеринбургском поселке Шабры нашли тело пропавшего без вести 52-летнего Евгения Семкина — легендарного экс-сотрудника уголовного розыска. Об этом «Уралинформбюро» сообщил источник в силовых структурах.

В следственном комитете и полиции обещали прокомментировать информацию позднее.

Е. Семкин пропал вечером 15 декабря 2016 года. Последний раз его видели на улице Селькоровской. Он вышел из Mitsubishi Pajero серебристого цвета на остановке «Общежитие» и пропал. Следователи возбудили дело об убийстве.