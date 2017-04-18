В Мьянме во время водного фестиваля погибли 285 человек
В Мьянме во время проведения четырехдневного водного фестиваля Тиньянь в общей сложности было зарегистрировано 1,2 тыс. уголовных дел, сообщает издание India Today.
В Мьянме во время проведения четырехдневного водного фестиваля Тиньянь в общей сложности было зарегистрировано 1,2 тыс. уголовных дел, сообщает издание India Today.
Все они, как отмечает издание, были связаны с убийствами, автомобильными авариями, употреблениями наркотиков, кражами, незаконным владением оружия, а также групповым насилием.
Всего же, по информации India Today, за дни празднования фестиваля погибли по меньшей мере 285 человек, еще 1073 — получили ранения. При этом, как замечает издание, смертность в ходе празднования «была в 13 раз больше, чем в прошлом году».
Тогда во время водного фестиваля, как напоминает India Today, было убито в общей сложности 272 человека, еще 1086 — пострадали.