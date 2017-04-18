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07:51 (мск), источник: РБК

В Мьянме во время водного фестиваля погибли 285 человек

В Мьянме во время проведения четырехдневного водного фестиваля Тиньянь в общей сложности ​было зарегистрировано 1,2 тыс. уголовных дел, сообщает издание India Today.

Источник: AP 2017

Все они, как отмечает издание, были связаны с убийствами, автомобильными авариями, употреблениями наркотиков, кражами, незаконным владением оружия, а также групповым насилием.

Всего же, по информации India Today, за дни празднования фестиваля погибли по меньшей мере 285 человек, еще 1073 — получили ранения. При этом, как замечает издание, смертность в ходе празднования «была в 13 раз больше, чем в прошлом году».

Тогда во время водного фестиваля, как напоминает India Today, было убито в общей сложности 272 человека, еще 1086 — пострадали.

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