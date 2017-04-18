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08:13 (мск), источник: VN.ru

Коллекторов подозревают в поджоге дома в Бердске

В Бердске Новосибирской области неизвестные подожгли дом. Возможно, в этом пожаре виноваты коллекторы.

— В городе за три с половиной месяца произошло 27 пожаров, а в восьми случаях пламя разгорелось из-за того, что кто-то таким образом просто решил свести счеты с недругом, — сообщили VN.ru специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы Бердска.

И пожар, который произошел в Бердске в ночь на воскресенье, не стал исключением. Причина возгорания — поджог. Неизвестный ночью пробрался в одну из половин частного дома на двух хозяев на улице Толбухина (ту, что пустовала). В итоге, там начался пожар. Во второй части строения жила семья — бердчане покинули жилище, никто из них не пострадал. Разве что кошка надышалась угарным газом, но ее удалось спасти. Специалисты уверены: сомнений в том, что это был поджог, нет. К тому же, имеются свидетели, которые слышали, что ночью кто-то заходил в нежилую часть дома.

Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Полностью сгорела крыша — семья пока будет вынуждена переселиться в пристройку. Заниматься расследованием дела предстоит сотрудникам полиции. И одна из версий связана с работой коллекторских агентств, которые частенько наведывались в эти края.

Похожий пожар произошел на прошлой неделе на улице Озерной — там тоже горел частный дом на двух хозяев. В последствии выяснилось, что у хозяйки одной из квартир также были долги по кредитам.

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