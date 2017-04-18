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08:17 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске из банкомата украли 1,4 миллиона рублей

В помещение банка, где стояло устройство, воры попали, пробив дыру в полу.

В Челябинске из банкомата банка «Российский капитал» украли 1,4 млн рублей. Об этом корреспонденту «АиФ — Челябинск» сообщил источник в правоохранительных органах.

Кража произошла в минувшие выходные, когда банк был закрыт. Заметили преступление только утром в понедельник, 17 марта. Оказалось, что вор попал в подвал дома, в котором расположен банк, а затем, пробив дыру в полу, пробрался в помещение, где стоит банкомат. При помощи лома, сверла и железной трубы вор взломал устройство и похитил оттуда 1,4 млн рублей. Затем таким же образом скрылся.

«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража)», — рассказал источник.

Преступник разыскивается.

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