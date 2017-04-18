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08:14 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На ул. Копылова иномарка сбила женщину на повороте

Красноярка отделалась легкими травмами.

В Красноярске на ул. Копылова, 66 иномарка Mazda сбила женщину, переходившую дорогу не по правилам. Красноярка получила травмы и была доставлена в больницу. Запись с камер видеонаблюдения была опубликована 18 апреля в группе «ЧП Красноярск».

В ГИБДД рассказали, что авария произошла 15 апреля. Автоледи 1989 г. р. за рулем иномарки сбила женщину 1967 г. р. На кадрах видно, что потерпевшая несколько метров «проехала» на капоте автомобиля. После этого она упала на асфальт, ударившись головой.

В ведомстве добавили, что красноярка переходила дорогу в неположенном месте. Женщина не дошла до регулируемого пешеходного перехода шесть метров.

Из-за того, что женщина-водитель сбавила скорость перед поворотом, пострадавшая отделалась несерьезными травмами, утверждают очевидцы.

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