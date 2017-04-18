Сто человек эвакуированы из больницы Екатеринбурга из-за пожара, есть пострадавшие
Екатеринбург. 18 апреля.
Екатеринбург. 18 апреля.
«Сотрудники МЧС из подвального помещения с помощью маски “Самоспасатель” эвакуировали двух человек. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.
До прибытия спасателей сотрудники больницы эвакуировали 100 человек, отмечает
В результате пожара поврежден электрощит в подвале. Предварительная площадь возгорания 10 кв. м. Пожар локализован в 09:24 (7:24 мск). Причина возгорания устанавливается.
На месте происшествия находятся 18 единиц