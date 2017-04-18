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08:43 (мск), источник: Интерфакс

Сто человек эвакуированы из больницы Екатеринбурга из-за пожара, есть пострадавшие

Екатеринбург. 18 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Пожар произошел утром во вторник в подвале седьмого корпуса областной клинической больницы № 1 на улице Волгоградской в Екатеринбурге, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.

«Сотрудники МЧС из подвального помещения с помощью маски “Самоспасатель” эвакуировали двух человек. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

До прибытия спасателей сотрудники больницы эвакуировали 100 человек, отмечает пресс-служба.

В результате пожара поврежден электрощит в подвале. Предварительная площадь возгорания 10 кв. м. Пожар локализован в 09:24 (7:24 мск). Причина возгорания устанавливается.

На месте происшествия находятся 18 единиц пожарно-спасательной техники, 54 человека личного состава.

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