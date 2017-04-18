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08:45 (мск), источник: СуперОмск

Жители горящего дома в Омске не смогли покинуть квартиры из-за густого дыма

37 спасателей тушили пожар в доме по ул. Башенный переулок, 2.

Около 22:43 часов вечера в понедельник поступило сообщение о пожаре в доме в Советском округе. По данным регионального МЧС, на момент прибытия пожарных горели сразу два балкона — на 3 и 4 этажах. На месте происшествия работали 37 спасателей и 6 пожарных машин, а также три звена газодымозащитной службы. К горевшему дому также приехала скорая помощь.

При этом, по словам очевидцев в соцсетях, в одном из подъездов дома было очень много дыма и угарного газа. Жильцы не могли самостоятельно покинуть задымленные квартиры и выходили на балконы.

По предварительным данным, причиной пожара стал брошенный с верхних этажей окурок.

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