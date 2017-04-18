Здание кафе «Бельгийские пекарни» загорелось на улице Карла Маркса в Иркутске

Пожар произошел в здание кафе «Бельгийские пекарни» на улице Карла Маркса, 26 в Иркутске сегодня, 18 апреля. Сейчас устанавливается причина пожара и материальный ущерб. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

На тушении пожара было задействовано семь единиц техники и 20 человек личного состава.

«Сейчас пожарные разбирают завалы, чтобы сделать проливку», — отметили в ведомстве.

Пожар локализован.