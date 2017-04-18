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08:53 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске обезвредили банду лжеполицейских

Злоумышленники нападали на людей, преимущественно наркозависимых, их добычей становились деньги и имущество, всего примерно 600 тысяч рублей, рассказали в МВД.

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске обезвредили банду лжеполицейских, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным ведомства, банда из 7 человек работала в Новосибирске примерно 10 месяцев. Лидер — 26-летний мужчина, ранее судимый, подбирал компаньонов под стать себе.

«При совершении преступлений злоумышленниками использовался газовый пистолет, наручники и поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов. Передвигались они на двух иномарках», — рассказали полицейские.

Всего было совершено 7 налётов, добычей стали деньги и имущество, всего — 600 тысяч рублей. Налётчики задержаны. Возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 209 Уголовного кодекса Российской Федерации (бандитизм).

За создание банды и участие в ней уголовное законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

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