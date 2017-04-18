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08:54 (мск), источник: АиФ Челябинск

Обвиняемый в насилии над ребёнком покончил с собой в СИЗО Челябинска

Мужчина признавал вину и раскаивался в содеянном.

40-летний мужчина, обвиняемый в надругательстве над 12-летней девочкой, покончил с собой в челябинском СИЗО на улице Российская. Об этом корреспонденту «АиФ — Челябинск» рассказал заместитель руководителя Сосновского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР Александр Чепенко.

Преступление, в котором обвиняли мужчину, произошло в Кунашаке. 10 апреля его задержали по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении 12-летней девочки. Затем мужчину задержали и этапировали в челябинский СИЗО на Российской.

«Мужчина признавал вину, раскаивался, извинился перед потерпевшей и её мамой. Поздно вечером в субботу, 15 апреля, обвиняемого обнаружили мёртвым в камере. По предварительным данным, он покончил с собой», — рассказал Александр Чепенко.

Сейчас по факту смерти мужчины проводится доследственная проверка. По данным «АиФ — Челябинск», он перерезал себе вены.

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