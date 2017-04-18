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08:57 (мск), источник: РИА Новости

Жителя Омской области осудили за угон машины скорой помощи

НОВОСИБИРСК, 18 апр — РИА Новости. Суд в Омской области приговорил неоднократно судимого жителя одного из сел к лишению свободы в колонии строгого режима за угон автомобиля скорой помощи, сообщает во вторник прокуратура региона.

«Нижнеомский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 35-летнего жителя села Нижняя Омка Гии Акобия. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, днем 13 октября 2016 года Акобия в состоянии алкогольного опьянения проник в незапертый автомобиль скорой медицинской помощи, припаркованный у здания фельдшерско-акушерского пункта в селе Хомутинка, запустил двигатель и проехал по дорогам поселения, где его задержали сотрудники полиции.

«С учетом наличия в действиях Гии Акобия рецидива преступлений Нижнеомский районный суд Омской области назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что, не согласившись с наказанием, осужденный оспорил его, однако судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения.

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