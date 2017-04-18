В омской «Меге» объявлена эвакуация

Соцсети всколыхнуло тревожное сообщение об эвакуации в СТК «Мега». Омичи пишут, что все подъезды к торговому центру перекрыты, а из самой «Меги» эвакуировали всех посетителей.

Омичи строят самые страшные предположения — теракт и взрывы.

Несмотря на нечто, происходящее в торговом комплексе, какая-либо официальная информация отсутствует. В самой «Меге» оперативный комментарий дать отказались, какие-то либо сведения возможно получить не раньше часа.

В неведении пребывают и силовые структуры. В ГУ МЧС, Росгвардию и полицию Омска не поступало никаких сообщений об инцидентах, происшествиях и ЧП, связанных с торговым центром «Мега».