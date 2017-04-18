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09:02 (мск), источник: Om1.ru

В омской «Меге» объявлена эвакуация

Подъезды к торговому центру перекрыты. В соцсетях омичи предполагают самое страшное — теракт и обнаруженное взрывное устройств.

Соцсети всколыхнуло тревожное сообщение об эвакуации в СТК «Мега». Омичи пишут, что все подъезды к торговому центру перекрыты, а из самой «Меги» эвакуировали всех посетителей.
Омичи строят самые страшные предположения — теракт и взрывы.

Несмотря на нечто, происходящее в торговом комплексе, какая-либо официальная информация отсутствует. В самой «Меге» оперативный комментарий дать отказались, какие-то либо сведения возможно получить не раньше часа.

В неведении пребывают и силовые структуры. В ГУ МЧС, Росгвардию и полицию Омска не поступало никаких сообщений об инцидентах, происшествиях и ЧП, связанных с торговым центром «Мега».

ГУ МЧС по Омской области:

 — Наше ведомство не привлекается к происходящему в «Меге».

Пресс-служба УМВД по городу Омску:

 — В отдел полиции, на чьей территории обслуживается торговый центр «Мега» не поступало никаких сообщений.

В департаменте ГО и ЧС Омска предположили, что в торговом комплексе проходят плановые учения, однако так это или нет — остается неизвестным. Однако тот факт, что силовые структуры и спасатели не получили никаких тревожных сообщений, наталкивает на мысль, что в «Меге» не происходит ничего тревожного.

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