В омской «Меге» объявлена эвакуация
Подъезды к торговому центру перекрыты. В соцсетях омичи предполагают самое страшное — теракт и обнаруженное взрывное устройств.
Подъезды к торговому центру перекрыты. В соцсетях омичи предполагают самое страшное — теракт и обнаруженное взрывное устройств.
Соцсети всколыхнуло тревожное сообщение об эвакуации в СТК «Мега». Омичи пишут, что все подъезды к торговому центру перекрыты, а из самой «Меги» эвакуировали всех посетителей.
Омичи строят самые страшные предположения — теракт и взрывы.
Несмотря на нечто, происходящее в торговом комплексе,
В неведении пребывают и силовые структуры. В ГУ МЧС, Росгвардию и полицию Омска не поступало никаких сообщений об инцидентах, происшествиях и ЧП, связанных с торговым центром «Мега».
ГУ МЧС по Омской области:
— Наше ведомство не привлекается к происходящему в «Меге».
— В отдел полиции, на чьей территории обслуживается торговый центр «Мега» не поступало никаких сообщений.
В департаменте ГО и ЧС Омска предположили, что в торговом комплексе проходят плановые учения, однако так это или нет — остается неизвестным. Однако тот факт, что силовые структуры и спасатели не получили никаких тревожных сообщений, наталкивает на мысль, что в «Меге» не происходит ничего тревожного.