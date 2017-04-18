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09:05 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе водитель сбил на светофоре школьницу и отвез ее в травмпункт

УФА, 18 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе водитель сбил на светофоре школьницу и отвез ее в травмпункт.

Инцидент произошел напротив ТЦ «Аркада» утром 17 апреля. 34-летний водитель за рулем «Лады Калины» ехал по улице М. Губайдуллина в сторону улицы Степана Злобина. Он сбил 17-летнюю ученицу, переходившую проезжую часть на зеленый сигнал светофора. В результате она получила травмы ноги, ей оказана медицинская помощь.

Сотрудник отдела ГИБДД Управления МВД России по Уфе Альбина Кадикова сообщила, что водитель покинул место дорожного происшествия, чтобы отвезти пострадавшую в травмпункт.

«Но он нарушил общие обязанности водителя по ПДД — не сообщил сотрудникам Госавтоинспекции свою фамилию, регистрационный знак автомобиля и после больницы не вернулся к месту ДТП. Теперь ему грозит административная ответственность по статье “Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он является”. Санкция данной статьи предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до полутора лет или арест до 15 суток», — прокомментировали в ведомстве.

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