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09:06 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии ВАЗ-2114 сбил мальчиков 7 и 9 лет

Детей увезли на скорой.

ДТП с участием двух младшеклассников произошло в минувший понедельник, 17 апреля, в Сибае. Под вечер на перекрестке улиц Крупской 40 лет Октября под машину попали двое мальчиков — семи и девяти лет.

Предварительно установлено, ребята выскочили на дорогу в неположенном месте, 31-летний водитель на ВАЗ-2114 отчаянно тормозил, но избежать столкновения не смог. Детей увезли в реанимацию.

— Не в первый раз на этом месте детей сбивают, — рассказали местные жители. — Они часто дорогу тут перебегают. Автолюбители, будьте бдительны! Там стоит знак — ограничение 40 километров в час!

Первоначально горожане рассказали, что детей было трое, и один из них — 12-летний мальчик — погиб. Однако эта информация не подтвердилась.

— Обошлось без погибших. Мы о таких случаях никогда не умалчиваем, — пояснили в отделе пропаганды УГИБДД по РБ.

Всего за сутки в республике произошло семь ДТП, 9 человек пострадали.

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