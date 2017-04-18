В Уфе пропал 38-летний таксист Артур Насыров
Дома мужчину ждут жена и двое детишек.
Дома мужчину ждут жена и двое детишек.
В Уфе разыскивают 38-летнего отца двоих детей Артура Насырова.
Пропавший мужчина работает таксистом. Известно, что 14 апреля Артур вышел на работу и пропал. До сих пор от него никаких известий.
— Последний заказ у мужа был в 23:05. Он мне позвонил в 00:39, сказал, что едет домой. А после этого Артур пропал. Мы с детьми ждем его уже пятый день, — заливается слезами супруга пропавшего Нинель.
В день пропажи Артур был одет: черная кепка, синяя ветровка, джинсы и ботинки.
Особые приметы: на левой руке красная нить от сглаза, носит медицинские линзы, работал на серебристой «Нексии» госномер — У239УК102.
По словам жены Артура, полицейские уже приступили к поискам пропавшего мужчины.