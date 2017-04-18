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09:29 (мск), источник: Zakon.kz

Астане грозит подтопление: есть угроза прорыва столичного контррегулятора

При сохранении повышенных сбросов из Астанинского водохранилища контррегулятор будет переполнен в течении трех суток.

Источник: Zakon.kz

Министр внутренних дел РК Калмухамбет Касымов рассказал о противопаводковых мероприятиях, проводимых для предотвращения подтопления столицы, сообщает Zakon.kz.

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«По городу Астана. Для предотвращения подтопления столицы, пригородных населенных пунктов начат перехват паводковых вод в астанинский контррегулятор, перехвачено 132 млн тонн кубометров воды, предельная норма у него 450. При сохранении повышенных сбросов из Астанинского водохранилища контррегулятор будет переполнен в течении трех суток и возникнет угроза его прорыва. В связи с этим требуется принятие срочных мер по обеспечению безопасного пропуска повышенных расходов воды через Астану и ниже расположенных населенных пунктов Акмолинской области. Этот вопрос мы вчера и сегодня рассматривали вместе с Минсельхозом и акимом города Астаны», — сообщил он.

По словам Калмуханбета Касымова этой весной наиболее сложная паводковая обстановка складывается в Акмолинской области, где подтоплено 893 дома в 26 населенных пунктах, эвакуировано 2418 человек. Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил держать ситуацию с паводками в стране на особом контроле.

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