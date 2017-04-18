В Акмолинскую и Костанайскую области переброшены дополнительные силы ЧС
Дополнительные ресурсы переброшены для минимизации возможного ущерба.
Дополнительные ресурсы переброшены для минимизации возможного ущерба.
Усилить меры противопаводковой безопасности спасатели решили в Акмолинской и Костанайской областях. По информации официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова, сюда будут переброшены дополнительные силы и средства спасательных подразделений из других регионов.
«В Акмолинскую область дополнительно привлечены силы и средства Республиканского
Всего для ликвидации последствий паводка в проведении
Из них в Акмолинской области задействовано 1056 человек и 263 единиц техники, в Актюбинской области — 456 человек, 117 единиц техники, в Карагандинской области — 712 человека, 202 единиц техники, в Костанайской области — 198 человек, 85 единиц техники, в