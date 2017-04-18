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08:57 (мск), источник: Informburo.kz

В Акмолинскую и Костанайскую области переброшены дополнительные силы ЧС

Дополнительные ресурсы переброшены для минимизации возможного ущерба.

Усилить меры противопаводковой безопасности спасатели решили в Акмолинской и Костанайской областях. По информации официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова, сюда будут переброшены дополнительные силы и средства спасательных подразделений из других регионов.

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«В Акмолинскую область дополнительно привлечены силы и средства Республиканского оперативно-спасательного отряда, Центрального и Южного региональных аэромобильных оперативно-спасательных отрядов КЧС МВД РК. В Костанайскую область дополнительно привлечены силы и средства Оперативно-спасательного отряда ДЧС Жамбылской области», — сообщили в КЧС МВД РК.

Всего для ликвидации последствий паводка в проведении аварийно-спасательных и неотложных работ на опасных участках задействованы силы и средства подразделений КЧС, местных исполнительных органов, Местной полицейской службы, Национальной гвардии, Министерства обороны в составе 2710 человек, 722 единиц техники, 46 водооткачивающих устройств и 32 плавсредств.

Из них в Акмолинской области задействовано 1056 человек и 263 единиц техники, в Актюбинской области — 456 человек, 117 единиц техники, в Карагандинской области — 712 человека, 202 единиц техники, в Костанайской области — 198 человек, 85 единиц техники, в Северо-Казахстанской области — 288 человек, 55 единиц техники.

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