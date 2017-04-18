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09:00 (мск), источник: Tengrinews

«Нұр Отан» поможет пострадавшим от паводков

Сегодня Мухтар Кул-Мухаммед провел расширенное совещание с руководителями департаментов и областных филиалов партии «Нұр Отан».

Источник: Tengrinews

Сегодня Мухтар Кул-Мухаммед провел расширенное совещание с руководителями департаментов и областных филиалов партии «Нұр Отан».

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Оно было посвящено приоритетам работы ведущего политического объединения Казахстана на 2017 год. Во время встречи речь также шла о ситуации в регионах, которые пострадали от весеннего паводка.

Руководители региональных филиалов «Нұр Отана» доложили Первому заместителю Председателя партии о реальном положении дел в подтопленных населенных пунктах. Мухтар Кул-Мухаммед поручил всем филиалам партии подключиться к решению проблем, которые вызвало стихийное бедствие.

«Наш долг — оказать максимальную помощь людям в пострадавших от паводка регионах. Необходимо оперативно организовать системную работу на местах», — подчеркнул Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан».

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