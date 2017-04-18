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10:34 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровский автолюбитель едва не лишился машины из-за аудиосистемы

Мужчина чинил колонки, а вскоре после этого в иномарке начался пожар.

Источник: Губерния онлайн

Во дворе частного дома на улице Докучаева загорелся автомобиль «Тойота Марино», сообщает портал «Губерния». Пламя появилось под задним стеклом, между багажным отсеком и подголовниками кресел.

В месте возгорания есть три потребителя электричества — привод стеклоочистителя, обогрев триплекса и динамики аудиосистемы. Выяснилось, что незадолго до пожара владелец машины чинил музыкальные колонки. Поджог исключен: автомобиль задымился практически на глазах у хозяев.

Благодаря тому, что пожарные быстро приступили к тушению огня, иномарку удалось спасти — она вполне подлежит ремонту.

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