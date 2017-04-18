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09:09 (мск), источник: АиФ Прикамье

Мошенник выманил у пенсионерки 45 тысяч рублей

В Лысьве вынесли приговор мужчине, который по телефону обманывал пожилых людей.

Лысьвенский городской суд вынес приговор мошеннику. 31-летний мужчина до этого уже был неоднократно судим.

Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, мужчина находился в местах изоляции и набирал случайные номера. Попадая на пенсионерок, он представлялся внуком и говорил, что попал в аварию. Для решения проблемы мошенник просил деньги.

«В двух случаях потерпевшие поверили злоумышленнику и согласились передать названные им суммы. За деньгами к пенсионеркам подъезжали знакомые звонившего, которые не знали о его преступных намерениях. Так, одна из потерпевших, искренне веря, что помогает внуку, отдала 45 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Две пожилые женщины догадались проверить информацию и не стали передавать деньги мошенникам.

Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима (с учётом предыдущего срока наказания).

Приговор вступил в законную силу.

Стражи порядка настоятельно рекомендуют соблюдать элементарные правила личной безопасности:

— не открывайте дверь незнакомым людям, даже если они представляются сотрудниками различных социальных служб, поликлиники, ЖКХ и т. д. Перед тем как впускать их в дом, попросите показать в дверной глазок документы, а лучше перезвоните и уточните, направляли ли к вам того или иного специалиста;.

— не поддавайтесь на обещания незнакомцев «обменять недействительные денежные банкноты», «снять порчу», «сглаз» и не вступайте с ними в переговоры;.

— не соглашайтесь принять участие в экспресс-лотерее, в розыгрыше призов, купить различные товары со скидкой;.

— если вам звонят с незнакомого номера и представляются вашим родственником или от его имени с просьбой перевести деньги, не делайте этого сразу, прежде уточните данную информацию;.

— не доверяйте, если вам позвонили и сказали, что у вас или у ваших близких обнаружена тяжелая болезнь и нужны деньги на лечение или покупку дорогостоящих лекарств. Врачи не сообщают такую информацию по телефону;.

— ни в коем случае не идите на поводу у мошенников, не перечисляйте деньги на предлагаемые номера телефонов и тем более не передавайте их при личной встрече;.

— при малейших подозрениях на обман не стесняйтесь немедленно обратиться в полицию.

К сожалению, пожилые люди не всегда могут правильно оценить обстановку, поэтому сотрудники полиции обращаются к их детям и внукам — чаще созванивайтесь с родителями и предупреждайте о возможной опасности.

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