Мошенник выманил у пенсионерки 45 тысяч рублей
В Лысьве вынесли приговор мужчине, который по телефону обманывал пожилых людей.
В Лысьве вынесли приговор мужчине, который по телефону обманывал пожилых людей.
Лысьвенский городской суд вынес приговор мошеннику. 31-летний мужчина до этого уже был неоднократно судим.
Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, мужчина находился в местах изоляции и набирал случайные номера. Попадая на пенсионерок, он представлялся внуком и говорил, что попал в аварию. Для решения проблемы мошенник просил деньги.
«В двух случаях потерпевшие поверили злоумышленнику и согласились передать названные им суммы. За деньгами к пенсионеркам подъезжали знакомые звонившего, которые не знали о его преступных намерениях. Так, одна из потерпевших, искренне веря, что помогает внуку, отдала 45 тысяч рублей», — рассказали в
Две пожилые женщины догадались проверить информацию и не стали передавать деньги мошенникам.
Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима (с учётом предыдущего срока наказания).
Приговор вступил в законную силу.
Стражи порядка настоятельно рекомендуют соблюдать элементарные правила личной безопасности:
— не открывайте дверь незнакомым людям, даже если они представляются сотрудниками различных социальных служб, поликлиники, ЖКХ
— не поддавайтесь на обещания незнакомцев «обменять недействительные денежные банкноты», «снять порчу», «сглаз» и не вступайте с ними в переговоры;.
— не соглашайтесь принять участие в
— если вам звонят с незнакомого номера и представляются вашим родственником или от его имени с просьбой перевести деньги, не делайте этого сразу, прежде уточните данную информацию;.
— не доверяйте, если вам позвонили и сказали, что у вас или у ваших близких обнаружена тяжелая болезнь и нужны деньги на лечение или покупку дорогостоящих лекарств. Врачи не сообщают такую информацию по телефону;.
— ни в коем случае не идите на поводу у мошенников, не перечисляйте деньги на предлагаемые номера телефонов и тем более не передавайте их при личной встрече;.
— при малейших подозрениях на обман не стесняйтесь немедленно обратиться в полицию.
К сожалению, пожилые люди не всегда могут правильно оценить обстановку, поэтому сотрудники полиции обращаются к их детям и внукам — чаще созванивайтесь с родителями и предупреждайте о возможной опасности.