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09:13 (мск), источник: Om1.ru

В центре Омска столкнулись две «Тойоты»

«Крузак» и неизвестная «Тойота» не поделили дорогу на кольце у Маяковского.

Источник: Om1.ru

Небольшая авария произошла возле кинотеатра «Маяковский». Столкнулись две «Тойоты» — «Ленд Крузер» и седан, модель осталась неизвестной.

Столкновение произошло на небольшой скорости, поэтому повреждения совсем незначительные — пострадали «крылья» автомобилей. Очевидно, атомобилисты «не поделили» дорогу на кольце.

На месте работает служба аварийных комиссаров. Судя по всему, участники ДТП посчитали аварию незначительной и ясной и не стали обращаться в ГАИ.

В Госавтоинспекции сообщили, что информация не поступала. В ведомстве пояснили, что водители, попавшие в мелкую аварию и не получившие значительных повреждений, как правило, обращаются в службу аварийных комиссаров.

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