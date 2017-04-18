В центре Омска столкнулись две «Тойоты»

Небольшая авария произошла возле кинотеатра «Маяковский». Столкнулись две «Тойоты» — «Ленд Крузер» и седан, модель осталась неизвестной.

Столкновение произошло на небольшой скорости, поэтому повреждения совсем незначительные — пострадали «крылья» автомобилей. Очевидно, атомобилисты «не поделили» дорогу на кольце.

На месте работает служба аварийных комиссаров. Судя по всему, участники ДТП посчитали аварию незначительной и ясной и не стали обращаться в ГАИ.

В Госавтоинспекции сообщили, что информация не поступала. В ведомстве пояснили, что водители, попавшие в мелкую аварию и не получившие значительных повреждений, как правило, обращаются в службу аварийных комиссаров.