На оживленном перекрестке на Чуркине произошло ДТП

ДТП произошло около 14.40 сегодня, 18 апреля. Со слов водителя минивэна, он двигался с Краева в сторону театра. Дорогу автомобилю уступила фура, и рулевой начал движение.

На входе в поворот машину настигла малолитражка, за рулем которой находилась девушка. Автолюбительница не обратила внимание на остановку фуры и врезалась в красный минивэн, повредив дверь и бампер.

Сотрудники полиции прибыли на место ДТП, выясняются обстоятельства происшествия.

Василий Кучин.