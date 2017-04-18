Убийцей пропавшей в Верхней Пышме девушки оказался насильник-рецидивист

«Преступником оказался незнакомый Ирине насильник 32-летний Александр Ф. Мужчина был судим за “Изнасилование”. Недавно он освободился из колонии. Увидев по дороге одиноко идущую женщину, он решил совершить преступление. Рецидивист, возможно, изнасиловал ее, а затем убил», — цитирует «КП» родственников погибшей.

Отмечается, что в настояще время злоумышленник уже написал явку с повинной, вскоре следствие будет ходатайствовать о его аресте.

Как ранее писал УралПолит.Ru, около 20 часов вечера 15 апреля Ирина Вахрушева вышла из своего дома, расположенного по улице Уральских рабочих, и за несколько минут до подхода к дому подруги сделала контрольный звонок, но в гостях так и не появилась.

Спустя сутки в подвале дома 46а по улице Уральских рабочих были обнаружены пустая сумка и окровавленный воротник. Сотни волонтеров из Верхней Пышмы и Екатеринбурга прочесывали близлежащую местность, чтобы найти Ирину, однако ближе к вечеру 17 апреля стало известно, что женщина была убита. Дома у нее остался пятилетний ребенок.