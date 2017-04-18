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09:32 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Академгородке пропала девочка-подросток

Светлана Лукьянова ушла из дома на улице Терешковой 17 апреля, с тех пор о ней нет никакой информации, рассказали волонтёры.

В Академгородке пропала девочка-подросток, об этом сообщает поисковый отряд «Маяк».

17-летняя Лукьянова Светлана ушла из дома на улице Терешковой 17 апреля в 17:30, с тех пор о ней нет никакой информации.

Приметы: рост 173 см, худощавого телосложения, волосы прямые белые, стрижка карэ длинной до плеч, глаза темно-зеленые. Носит очки.

Была одета: пальто белого цвета с черными полосами посередине и на рукавах, синие джинсы, синий свитер, на голове коричневая кепка.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего просим сообщить в полицию по телефонам, 02, 102, с мобильного 020, 232−18−69 (Отдел розыска ОП № 10 «Советский»), 232−19−02, 330−02−02 (Дежурная часть ОП № 10 «Советский») или на номер ДПСО «Маяк» 8−951−393−0911.

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