В Академгородке пропала девочка-подросток
Светлана Лукьянова ушла из дома на улице Терешковой 17 апреля, с тех пор о ней нет никакой информации, рассказали волонтёры.
Светлана Лукьянова ушла из дома на улице Терешковой 17 апреля, с тех пор о ней нет никакой информации, рассказали волонтёры.
В Академгородке пропала
17-летняя Лукьянова Светлана ушла из дома на улице Терешковой 17 апреля в 17:30, с тех пор о ней нет никакой информации.
Приметы: рост 173 см, худощавого телосложения, волосы прямые белые, стрижка карэ длинной до плеч, глаза
Была одета: пальто белого цвета с черными полосами посередине и на рукавах, синие джинсы, синий свитер, на голове коричневая кепка.
Если вам