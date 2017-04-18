В Академгородке пропала девочка-подросток, об этом сообщает поисковый отряд «Маяк».

17-летняя Лукьянова Светлана ушла из дома на улице Терешковой 17 апреля в 17:30, с тех пор о ней нет никакой информации.

Приметы: рост 173 см, худощавого телосложения, волосы прямые белые, стрижка карэ длинной до плеч, глаза темно-зеленые. Носит очки.

Была одета: пальто белого цвета с черными полосами посередине и на рукавах, синие джинсы, синий свитер, на голове коричневая кепка.