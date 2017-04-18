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09:52 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

СМИ: взрывное устройство нашли у гражданина Таджикистана в Ростове

Взрывное устройство обнаружили полицейские у гражданина Таджикистана в Ростове.

Как сообщает 161.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, самодельное взрывное устройство, угленитовая шашка и средство для взрывания ручных гранат были обнаружены в ходе оперативных мероприятий в квартире в Северном микрорайоне города, которую снимал 24-летний гражданин Таджикистана, временно зарегистрированный в Москве.

Там же полицейские нашли литературу, которая может носить экстремистский характер.

В настоящее время в отношении молодого человека проводится проверка.

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