СМИ: взрывное устройство нашли у гражданина Таджикистана в Ростове

Как сообщает 161.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, самодельное взрывное устройство, угленитовая шашка и средство для взрывания ручных гранат были обнаружены в ходе оперативных мероприятий в квартире в Северном микрорайоне города, которую снимал 24-летний гражданин Таджикистана, временно зарегистрированный в Москве.

Там же полицейские нашли литературу, которая может носить экстремистский характер.

В настоящее время в отношении молодого человека проводится проверка.