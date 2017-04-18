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11:21 (мск), источник: Югополис

Краснодарского инкассатора подозревают в краже 5 млн рублей в Адыгее

Сотрудники следственного управления МВД по Республике Адыгея совместно с оперативниками отдела МВД России по Тахтамукайскому району раскрыли хищение денежных средств, принадлежащих одному из автосалонов, расположенных на территории республики.

О краже 5,1 миллиона рублей в органы внутренних дел Адыгеи сообщил представитель торговой организации, занимающейся продажей автотранспорта. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».

Полицейские предположили, что крупная сумма денег могла пропасть из сумки в ходе инкассации, но целостность пломб и самой сумки не нарушалась. В ходе работы над раскрытием этого преступления был изучен большой объем записей с камер видеонаблюдения, установленных как в автосалоне, так и в месте, где денежные средства были переданы инкассаторами на хранение.

Несмотря на тщательно спланированные злоумышленником действия, следователи все же нашли зацепку. Организовав следственный эксперимент, полицейские установили, что деньги были похищены именно в процессе движения инкассаторской машины.

Проверка позволила выяснить примечательный факт. Злоумышленник не стал нарушать пломбу. Пока напарники отвлеклись, он срезал веревку, а после того, как похитил деньги, аккуратно ее склеил.

Под давлением улик один из инкассаторов, 47-летний житель Краснодара, сознался в краже. Он рассказал, что часть похищенных денег потратил на приобретение автомобиля и недвижимости.

В настоящее время подозреваемый арестован. Следствие по уголовному делу продолжается.

Санкцией статьи, по которой подозреваемый привлекается к ответственности, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает пресс-служба МВД РФ по Республике Адыгея.

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