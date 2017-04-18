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10:24 (мск), источник: 36on.ru

Под Воронежем сгорел КАМАЗ, есть пострадавшие

В Воронежской области выясняются причины пожара, который произошел сегодня ночью в поселке городского типа Каменка.

Сообщение о пожаре в райцентре поступило на пульт дежурного МЧС в 01.56. по словам звонившего, горел автомобиль КАМАЗ. На вызов были направлены два пожарных расчета, которым удалось справиться с огнем в 2 часа 14 минут.

В пресс-службе МЧС сообщают, что в результате происшествия КАМАЗ оказался поврежден огнем. Кроме того, согласно оперативным данным, есть пострадавшие. Информация об их количестве и состоянии в данный момент уточняется.

— Всего к ликвидации пожара привлекалось 6 человек, 2 единицы техники, — сообщили в пресс-службе ведомства, — Причина возникновения пожара устанавливается.

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