Под Воронежем сгорел КАМАЗ, есть пострадавшие
В Воронежской области выясняются причины пожара, который произошел сегодня ночью в поселке городского типа Каменка.
В Воронежской области выясняются причины пожара, который произошел сегодня ночью в поселке городского типа Каменка.
Сообщение о пожаре в райцентре поступило на пульт дежурного МЧС в 01.56. по словам звонившего, горел автомобиль КАМАЗ. На вызов были направлены два пожарных расчета, которым удалось справиться с огнем в 2 часа 14 минут.
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— Всего к ликвидации пожара привлекалось 6 человек, 2 единицы техники, — сообщили в