Под Воронежем сгорел КАМАЗ, есть пострадавшие

Сообщение о пожаре в райцентре поступило на пульт дежурного МЧС в 01.56. по словам звонившего, горел автомобиль КАМАЗ. На вызов были направлены два пожарных расчета, которым удалось справиться с огнем в 2 часа 14 минут.

В пресс-службе МЧС сообщают, что в результате происшествия КАМАЗ оказался поврежден огнем. Кроме того, согласно оперативным данным, есть пострадавшие. Информация об их количестве и состоянии в данный момент уточняется.