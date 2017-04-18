На Красноуральском химзаводе произошла утечка токсичного вещества
Используемого при производстве тротила.
Используемого при производстве тротила.
На территории Красноуральского химического завода зафиксирована утечка мононитротолуола. Течь дала одна из многочисленных цистерн. Вещество токсично и используется при производстве тротила, пояснил «Уралинформбюро» бывший сотрудник КХЗ Дмитрий Ивашевский.
«Их там должно быть 4 штуки полные. Кстати, по документам там было 10 цистерн с нитрозилсерной кислотой, но я насчитал только 3 полных — остальные порезали на металлолом. Судя по озеру кислоты на улице и многочисленным лужам в зданиях — опорожняли их прямо на землю», — рассказал местный житель, отметив, что хорошо знаком с ситуацией, так как 14 лет отработал на заводе.
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КХЗ не дает спокойно спать горожанам с минувшей весны. 13 марта 2016 года на площадке химзавода загорелись резервуары с азотной кислотой емкостью 300 кубометров. На предприятии было обнаружено более 60 тонн бесхозного тротила. Возбуждено уголовное дело. Прошел год, однако взрывоопасные запасы