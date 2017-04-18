На Красноуральском химзаводе произошла утечка токсичного вещества

На территории Красноуральского химического завода зафиксирована утечка мононитротолуола. Течь дала одна из многочисленных цистерн. Вещество токсично и используется при производстве тротила, пояснил «Уралинформбюро» бывший сотрудник КХЗ Дмитрий Ивашевский.

«Их там должно быть 4 штуки полные. Кстати, по документам там было 10 цистерн с нитрозилсерной кислотой, но я насчитал только 3 полных — остальные порезали на металлолом. Судя по озеру кислоты на улице и многочисленным лужам в зданиях — опорожняли их прямо на землю», — рассказал местный житель, отметив, что хорошо знаком с ситуацией, так как 14 лет отработал на заводе.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области на момент публикации материала информацию не подтвердили.