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10:43 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Трое работников автомойки в Волгограде убили приятеля по надуманному поводу

Трое волгоградцев Фарид Галимов, Эмиль Гиззатуллин и Алексей Чернышов обвиняются в жестоком избиении своего товарища, а Галимову инкриминируется убийство, совершенное с целью сокрытия другого преступления.

Как сообщает ВДТВ пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области, обвиняемые работали на одной из автомоек Ворошиловского района Волгограда. Ночью 6 января 2017 года мужчины распивали спиртное прямо на рабочем месте.

Вместе с ними в застолье участвовал еще один работник мойки. Внезапно между мужчинами и их приятелем возник конфликт. Трое накинулись на 28-летнего парня и избили его. После драки вновь вернулись к выпивке. Два часа спустя, когда конфликт уже был исчерпан, Галимов понял, что нельзя оставлять приятеля в живых. Галимов решил, что избитый сообщит о драке в правоохранительные органы, а допустить этого никак нельзя.

Не сказав ни слова своим напарникам, Галимов зашел в душевую комнату автомойки, где в это время находился избитый работник. Галимов накинул ему на шею веревку и удавил мужчину. Тело убитого приятели завернули в одеяла и спрятали в кладовке.

Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Волгоградской области, направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые на стадии предварительного расследования признали свою вину в содеянном.

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