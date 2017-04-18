Трое работников автомойки в Волгограде убили приятеля по надуманному поводу

Как сообщает ВДТВ пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области, обвиняемые работали на одной из автомоек Ворошиловского района Волгограда. Ночью 6 января 2017 года мужчины распивали спиртное прямо на рабочем месте.

Вместе с ними в застолье участвовал еще один работник мойки. Внезапно между мужчинами и их приятелем возник конфликт. Трое накинулись на 28-летнего парня и избили его. После драки вновь вернулись к выпивке. Два часа спустя, когда конфликт уже был исчерпан, Галимов понял, что нельзя оставлять приятеля в живых. Галимов решил, что избитый сообщит о драке в правоохранительные органы, а допустить этого никак нельзя.

Не сказав ни слова своим напарникам, Галимов зашел в душевую комнату автомойки, где в это время находился избитый работник. Галимов накинул ему на шею веревку и удавил мужчину. Тело убитого приятели завернули в одеяла и спрятали в кладовке.

Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Волгоградской области, направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые на стадии предварительного расследования признали свою вину в содеянном.