В Урюпинском районе автоледи сбила пьяного пешехода

53-летняя водитель на «Дэу Матиз» ехала по ул. Большая Мушкетовская в Урюпинске. Напротив дома № 46 автоледи наехала на 58-летнего пешехода, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, переходил дорогу в неустановленном месте. Нужно отметить, что мужчина совсем немного не дошел до регулируемого перекрестка, где безопасно мог перейти проезжую часть.

Как отметили в ГУ МВД по Волгоградской области, в результате ДТП пешехода доставили в Урюпинскую ЦРБ с травмой ноги.