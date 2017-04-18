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10:45 (мск), источник: РИАЦ

В Урюпинском районе автоледи сбила пьяного пешехода

ЧП произошло 17 апреля вечером, в 20:50.

Источник: РИАЦ

53-летняя водитель на «Дэу Матиз» ехала по ул. Большая Мушкетовская в Урюпинске. Напротив дома № 46 автоледи наехала на 58-летнего пешехода, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, переходил дорогу в неустановленном месте. Нужно отметить, что мужчина совсем немного не дошел до регулируемого перекрестка, где безопасно мог перейти проезжую часть.

Как отметили в ГУ МВД по Волгоградской области, в результате ДТП пешехода доставили в Урюпинскую ЦРБ с травмой ноги.

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