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10:54 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Уголовное дело завели на мужчину, стрелявшего в полицейских и врачей во Владивостоке

Горожанин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 18 апреля, PrimaMedia.

Уголовное дело возбудили в отношении 50-летнего мужчины, открывшего стрельбу в полицейских и врачей на улице Крыгина во Владивостоке. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщила ИА PrimaMedia старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, 16 апреля 2017 года в подъезде дома на улице Крыгина в городе Владивостоке гражданин беспричинно произвел не менее трех выстрелов из ружья из окна подъезда и оказал сопротивление сотрудникам полиции.

Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.

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