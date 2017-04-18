Более 160 тонн контрабандного сала ввезли в Петербург под видом уксуса
В Петербург не пропустили партию замороженного сала из Европы. Запрещённый товар за безопасными маркировками «уксус» прятали дважды.
В Петербург не пропустили партию замороженного сала из Европы. Запрещённый товар за безопасными маркировками «уксус» прятали дважды.
Как сообщает 17 апреля
По ветеринарному клейму удалось определить, что часть сала произвели в Испании, часть — в Бразилии. Также по остаткам маркировок вычислили Данию. На следующий день два контейнера аналогичного «уксуса» обнаружили на Первом контейнерном терминале.
Пока контрабандный груз задержан. Дальнейшая судьба 160 тонн шпика решится после того, как органы госконтроля завершат все