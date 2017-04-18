Более 160 тонн контрабандного сала ввезли в Петербург под видом уксуса

Как сообщает 17 апреля пресс-служба Россельхознадзора по городу и области, сотрудники ведомства при содействии должностных лиц Балтийской таможни при проверке прибывшего из Гамбурга груза на терминале «Нева Металл» выявили четыре сомнительных контейнера. В сопроводительных документах товар был заявлен как не требующий ветеринарного контроля уксус. Однако внутри оказались палеты с кусками замороженного шпика.

По ветеринарному клейму удалось определить, что часть сала произвели в Испании, часть — в Бразилии. Также по остаткам маркировок вычислили Данию. На следующий день два контейнера аналогичного «уксуса» обнаружили на Первом контейнерном терминале.