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10:45 (мск), источник: Фонтанка

Более 160 тонн контрабандного сала ввезли в Петербург под видом уксуса

В Петербург не пропустили партию замороженного сала из Европы. Запрещённый товар за безопасными маркировками «уксус» прятали дважды.

Источник: AP 2017

Как сообщает 17 апреля пресс-служба Россельхознадзора по городу и области, сотрудники ведомства при содействии должностных лиц Балтийской таможни при проверке прибывшего из Гамбурга груза на терминале «Нева Металл» выявили четыре сомнительных контейнера. В сопроводительных документах товар был заявлен как не требующий ветеринарного контроля уксус. Однако внутри оказались палеты с кусками замороженного шпика.

По ветеринарному клейму удалось определить, что часть сала произвели в Испании, часть — в Бразилии. Также по остаткам маркировок вычислили Данию. На следующий день два контейнера аналогичного «уксуса» обнаружили на Первом контейнерном терминале.

Пока контрабандный груз задержан. Дальнейшая судьба 160 тонн шпика решится после того, как органы госконтроля завершат все контрольно-надзорные мероприятия.

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