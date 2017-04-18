Маршрутка с пассажирами горела в Минске
В момент ЧП, которое произошло по улице Сурганова, в салоне авто находились 15 человек.
В момент ЧП, которое произошло по улице Сурганова, в салоне авто находились 15 человек.
МИНСК, 18 апр — Sputnik. Автомобиль маршрутного такси загорелся во время движения в Минске, специалисты устанавливают причины случившегося, сообщили Sputnik в Минском городском управлении МЧС.
Инцидент произошел утром, около 08:20, во вторник. Спасателям поступило сообщение о загорании автомобиля по улице Сурганова.
«Оперативно прибывшие работники МЧС установили, что произошло загорание в моторном отсеке автомобиля Mercedes Sprinter 2009 года выпуска во время движения по маршруту № 1097», — рассказали в городском УМЧС.
Водители, проезжавшие мимо, останавливались, чтобы помочь потушить маршрутку. Ликвидировать огонь с помощью огнетушителей не удалось, однако они смогли сбить пламя и не допустить его распространения до приезда пожарных расчетов.
По информации спасателей, в момент ЧП в салоне автомобиля находились 15 человек.
«Пострадавших нет», — проинформировали собеседники агентства.
Причина возгорания устанавливается.