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10:33 (мск), источник: Sputnik.by

Маршрутка с пассажирами горела в Минске

В момент ЧП, которое произошло по улице Сурганова, в салоне авто находились 15 человек.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Автомобиль маршрутного такси загорелся во время движения в Минске, специалисты устанавливают причины случившегося, сообщили Sputnik в Минском городском управлении МЧС.

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Инцидент произошел утром, около 08:20, во вторник. Спасателям поступило сообщение о загорании автомобиля по улице Сурганова.

«Оперативно прибывшие работники МЧС установили, что произошло загорание в моторном отсеке автомобиля Mercedes Sprinter 2009 года выпуска во время движения по маршруту № 1097», — рассказали в городском УМЧС.

Водители, проезжавшие мимо, останавливались, чтобы помочь потушить маршрутку. Ликвидировать огонь с помощью огнетушителей не удалось, однако они смогли сбить пламя и не допустить его распространения до приезда пожарных расчетов.

По информации спасателей, в момент ЧП в салоне автомобиля находились 15 человек.

«Пострадавших нет», — проинформировали собеседники агентства.

Причина возгорания устанавливается.

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