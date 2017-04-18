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10:54 (мск), источник: АиФ Новосибирск

На дороге Новосибирской области выбросили мешки с отрезанными головами

Останки крупного рогатого скота разбросало по трассе.

В Каргатском районе на шоссе Первотроицка нашли мешки с загнивающими останками крупного рогатого скота. Если владелец земли не вызовет в течении суток ветеринарный надзор, то ему будет грозить штраф.

«У поворота на село наш подписчик обнаружил неприятную находку — на дороге в мешках лежали головы крупного рогатого скота, несколько фрагментов лежали на асфальте,» — рассказали в Новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Каким образом головы животных там оказались, и зачем это сделали, не известно. Некоторые подписчики предположили, что они могли выпасть из грузовика, везшего на продажу свой товар. Но количество выпавших мешков, а их не менее 5, ставит под сомнение такую версию.

По закону, когда на земле обнаруживают загнивающей органики, то владелец земли в течении 24 часов обязан обратиться в ветеринарный надзор, чтобы они провели осмотр отходов. Если же этого не будет сделано, то ему грозит штраф.

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