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10:56 (мск), источник: Новости Перми

У отравившихся воспитанников детского сада № 134 выявлен норовирус

Роспотребнадзор по Пермскому краю рассказал о предварительных итогах санитарно-эпидемиологического расследования случаев заболевания у детей, посещающих «Центр развития ребенка — детский сад № 134» в Перми.

Всего в садике было зарегистрировано пять случаев заболевания воспитанников, им поставили предварительный диагноз «острая кишечная инфекция». При лабораторном обследовании у четверых детей выявлен норовирус. В настоящее время продолжается лабораторное исследование проб пищевых продуктов.

Эпидемиологи информируют, что источником при норовирусной инфекции является больной человек или бессимптомный носитель вируса. Инкубационный период составляет 12−48 часов, продолжительность заболевания 2−5 дней.

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