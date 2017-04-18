У отравившихся воспитанников детского сада № 134 выявлен норовирус

Всего в садике было зарегистрировано пять случаев заболевания воспитанников, им поставили предварительный диагноз «острая кишечная инфекция». При лабораторном обследовании у четверых детей выявлен норовирус. В настоящее время продолжается лабораторное исследование проб пищевых продуктов.



Эпидемиологи информируют, что источником при норовирусной инфекции является больной человек или бессимптомный носитель вируса. Инкубационный период составляет 12−48 часов, продолжительность заболевания 2−5 дней.