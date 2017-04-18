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10:52 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии следователи раскрыли убийство в уфимском баре «Сказка»

В Башкирии следователи раскрыли убийство в уфимском баре «Сказка», об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по РБ.

27-летнему уфимцу, подозреваемому в убийстве, вынесен приговор по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Напомним, 16 июля 2016 года в уфимском ночном баре «Сказка» произошел конфликт между двумя мужчинами. Мужчина ударил ножом в голову одного из обидчиков. Уфимец пытался скрыться с преступления, но его остановил брат. 25-летний пострадавший был доставлен в больницу с тяжелыми ранами. Свою вину агрессор не признал. Но следователям удалось доказать вину обидчика.

Сотрудники правоохранительных органов допросили 10 человек, ставших очевидцами ЧП, провели 4 экспертных исследования. Мужчине назначили 10 лет колонии строгого режима за покушения на убийство.

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