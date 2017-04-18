В Уфе продавщица сломала на работе позвоночник, доставая с витрины коробку

35-летняя Айгуль Гиндуллина (имя и фамилия изменены — Ред.) два с лишним месяца провела в больничной палате. 13 января женщина, как обычно, вышла на работу в обувной центр. Одна из клиенток попросила ее достать нужный размер, и когда Айгуль поднималась на стремянку за парой туфель, лестница обрушилась.

«ТЫ ПОСИДИ И БЕГОМ В ЗАЛ!».

Женщина сразу же стала звать на помощь, прибежала начальница. На вопрос, может ли она встать, пострадавшая неуверенно качнула головой. На что директор выдохнула и отрезала: «Ты минутку посиди и бегом в зал». О вызове медиков никто и не заикнулся.

Держась за спину и опираясь на полки с обувью, Айгуль доработала двенадцатичасовую смену. Пришла домой, рухнула на кровать и поняла, что нужно срочно мчать в больницу. 15 марта женщине поставили диагноз: перелом копчика, с тех пор ее жизнь перевернулась с ног на голову.

Сначала врачи и вовсе не были уверены, сможет ли она ходить, но в реабилитационном центре Айгуль стало лучше и наметились первые успехи. Как только ей полегчало, она обратилась к адвокату: все-таки травма была получена на рабочем месте. Но из-за того, что медики не зафиксировали получение травмы на работе, добиться справедливости оказалось непросто.

МОЛЧАНИЕ — ЗОЛОТО?

Как объяснили в Гострудинспекции, если бы пострадавшей оказал помощь фельдшер скорой или она сообщила в травмпункте, что травма была получена на работе, проблем с получением компенсации не возникло бы. Но Айгуль смолчала: начальница слезно просила не говорить, что травма производственная и обещала уладить вопрос миром. Теперь же невозможно доказать наверняка, упала Айгуль на улице или же в магазине.

— Директор открыто заявляет, чтобы я забрала все заявления. Я ведь и в головной офис в Белоруссии писала, но мне пришел отказ, — рассказала Айгуль Гиндуллина. — На лекарства уходят все деньги, а за все это время мне оплатили только 3200 рублей больничного, и то с опозданием в месяц! Самое обидное — бороться бесполезно.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА.

Как получить компенсацию за производственную травму.

Адвокат Роман Петров:

1. Фиксируйте травму незамедлительно. Если с вами произошло серьезное ЧП прямо на работе — лучшее, что вы можете делать — вызывать «03» и оставаться на месте до приезда «скорой». Если вы в состоянии добраться до травмпункта, главное на приеме врача указать, где именно и когда ЧП произошло. На основании записи можно будет требовать выплат.

2. Фонд страхования оплачивает лечение в стационаре и необходимые лекарства, а вот дополнительные выплаты — моральная компенсация и прочее — ложатся на плечи работодателя.

3. Ни в коем случае нельзя надеяться на устную договоренность с работодателем. В данном случае начальница попросила не говорить, что травма была получена на работе, но свое обещание — выплатить компенсацию — не сдержала. Это не редкость. Но теперь и Гострудинспекция помочь не может, так как травма считается бытовой.

4. Взыскать средства с работодателя можно в судебном порядке, если руководство не идет вам навстречу. В солидных компаниях излишняя шумиха ни к чему, обычно проблемы с выплатами возникают с мелкими фирмами и ИП. Но это при условии, опять же, если место и время получения травмы зафиксированы у медиков.