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11:21 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Четыре человека пострадали при столкновении трех автобусов в Нижнем Новгороде 17 апреля

Четыре человека пострадали при столкновении трех автобусов в Нижнем Новгороде 17 апреля 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, в 07:10 около дома № 36 на пр. Ленина водитель автобуса ПАЗ-32040 (117 маршрут) не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ЛиАЗ-5293 (40 маршрут) и автобус ПАЗ-320402 (83 маршрут).

В результате ДТП пострадали три пассажира маршрутки № 117. Женщина 1976 года рождения госпитализирована с ушибами голени и гортани. Девушка 1993 года рождения получила ушибы, юноша 1999 года рождения — перелом носа. Оба в госпитализации не нуждаются. Кроме того, пострадал пассажир автобуса № 40 — мужчина 1954 года рождения получил тупую травму живота. Был доставлен в больницу и после осмотра медиками отпущен.

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