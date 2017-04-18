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11:18 (мск), источник: НТА-Приволжье

Мужчина погиб на пожаре в Нижегородской области из-за неосторожного курения

Всего за 17 апреля поступили сообщения о 10-ти пожарах, произошедших в Нижегородской области.

Мужчина погиб на пожаре в Нижегородской области из-за неосторожного курения.

Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о пожаре в личном жилом доме в селе Кекино Воротынского района поступило в ведомство около 10:00 17 апреля.

Согласно информации, в результате пожара обгорела внутренняя отделка дома и имущество на площади 12 кв.м. На месте пожара было обнаружено тело погибшего хозяина дома — 59-летнего мужчины. Уже установлено, что причиной пожара стала неосторожность при курении в нетрезвом состоянии погибшего мужчины.

Всего за 17 апреля поступили сообщения о 10-ти пожарах, произошедших в Нижегородской области, 2 из них зарегистрированы в областном центре. Огнём повреждены 6 личных жилых домов, 1 квартира, 4 строения и 2 автомобиля.

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