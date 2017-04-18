Пожар в ОКБ № 1 Екатеринбурга потушен

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Пожар в Областной клинической больнице (ОКБ) № 1 Екатеринбурга, в котором пострадали два человека, потушен. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Пожар потушен в 08:50 мск», — сказали там.

Пожар в электрощитовой 7 корпуса ОКБ № 1 Екатеринбурга произошел утром. По данным областной прокуратуры, в результате ЧП пострадали два электрика, они были госпитализированы с ожогами третьей степени тяжести. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений сотрудниками больницы эвакуированы 100 человек.