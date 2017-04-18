Машину стоимостью 250 тысяч рублей украли у жительницы Хабаровского края

Автомобиль похитил мужчина 1992 года рождения. Выяснилось, что одно время он жил в доме у матери своего друга. Женщина периодически приезжала, чтобы проверить хозяйство. Во дворе дома стоял гараж, в котором находилась машина. На ней никто не ездил, аккумулятор хранился отдельно. Позже фигурант переехал.

Когда злоумышленнику понадобились деньги, он вернулся к тому самому дому и вскрыл гараж. Фигурант вернул под капот автомобиля аккумулятор и уехал. Злоумышленник продал машину за 30 тысяч рублей.

В момент установления причастности фигуранта к этому преступлению мужчина уже находился в следственном изоляторе, сейчас в отношении мужчины избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Известно, что ранее злоумышленник уже семь раз привлекался в ответственности за совершение аналогичных преступлений.