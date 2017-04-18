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10:39 (мск), источник: Губерния онлайн

Машину стоимостью 250 тысяч рублей украли у жительницы Хабаровского края

В поселке Тополево у местной жительницы украли машину стоимостью 250 тысяч рублей.

Автомобиль похитил мужчина 1992 года рождения. Выяснилось, что одно время он жил в доме у матери своего друга. Женщина периодически приезжала, чтобы проверить хозяйство. Во дворе дома стоял гараж, в котором находилась машина. На ней никто не ездил, аккумулятор хранился отдельно. Позже фигурант переехал.

Когда злоумышленнику понадобились деньги, он вернулся к тому самому дому и вскрыл гараж. Фигурант вернул под капот автомобиля аккумулятор и уехал. Злоумышленник продал машину за 30 тысяч рублей.

В момент установления причастности фигуранта к этому преступлению мужчина уже находился в следственном изоляторе, сейчас в отношении мужчины избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Известно, что ранее злоумышленник уже семь раз привлекался в ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Ведется расследование, автомобиль вернули потерпевшей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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