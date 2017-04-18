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10:50 (мск), источник: УралПолит.ру

СК раскрыл подробности убийства Ирины Вахрушевой в Верхней Пышме

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, 18 апреля, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники следственных органов Свердловской области раскрыли подробности резонансного убийства 30-летней Ирины Вахрушевой из Верхней Пышмы.

Как ранее сообщал УралПолит.Ru, около 20 часов вечера 15 апреля Ирина Вахрушева вышла из своего дома, расположенного по улице Уральских рабочих, и за несколько минут до подхода к дому подруги сделала контрольный звонок, но в гостях так и не появилась.

Следователи установили, что причин покидать дом и скрываться у женщины не было. Помимо этого, по пути ее следования были обнаружены следы возможного преступления — в подвале одного из домов по улице Уральских рабочих найдены пятна крови, меховой воротник и сумка пропавшей.

В ходе розыска стражами порядка задержан подозреваемый в убийстве молодой матери — 34-летний житель Екатеринбурга. «Мужчина, находившийся по месту своего проживания, был доставлен в Верхнюю Пышму для проведения с ним необходимых оперативных и следственных мероприятий. В ходе беседы гражданин, изначально отрицавший свою причастность к убийству, вскоре сознался в содеянном и написал явку с повинной. Определенную роль в признании им своей вины сыграло обнаружение в багажнике его автомашины марки “РЕНО” следов крови. По подозрению в совершении преступления мужчина был задержан в процессуальном порядке», — сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, картина преступления выглядела следующим образом. Вечером 15 апреля Ирина Вахрушева, выйдя из дома в гости, позвонила подруге, однако вскоре связь резко прервалась. Именно в этот момент злоумышленник напал на женщину и силой потащил ее в близлежащий подвал. Для подавления сопротивления жертвы мужчина пригрозил ей ножом и, предположительно, применил к ней электрошокер. На площадке у двери в подвал, преступник, как полагает следствие, совершил в отношении женщины насильственные действия сексуального характера, после чего убил ее.

Поместив тело убитой в багажник своего авто, екатеринбуржец вывез его в лес в районе 329 километра Серовсского тракта и закопал, после чего спокойно вернулся к себе домой. Позже, после задержания, преступник показал место, где похоронил жертву, а также спрятал нож, которым убил девушку.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства и детали страшного преступления. Решается вопрос о даче правовой оценки действиям сексуального характера, которые, по имеющимся данным, злоумышленник совершил в отношении женщины. Также в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об аресте мужчины. Точный мотив убийства женщины устанавливается. Расследование уголовного дела продолжается.

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