Кыштымские рабочие при строительстве газопровода нашли снаряд
КЫШТЫМ, 18 апреля, РИА ФедералПресс. Кыштымские строители проводили земляные работы в районе Дальней Дачи и обнаружили цилиндрический предмет со следами коррозии, похожий на снаряд.
КЫШТЫМ, 18 апреля, РИА ФедералПресс. Кыштымские строители проводили земляные работы в районе Дальней Дачи и обнаружили цилиндрический предмет со следами коррозии, похожий на снаряд.
По сообщению «Кыштымского рабочего», строители должны были прокладывать газопровд, но при раскопках обнаружили предмет, похожий на боевой снаряд.
На место сразу выехали все оперативные службы города, а также саперы из Челябинска.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о страшной находке в Севастополе: там обнаружили и обезвредили полутонную немецкую авиабомбу. За 72 года, что прошли с окончания военных действий, боеприпас не потерял свою разрушительную силу.