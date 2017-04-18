Кыштымские рабочие при строительстве газопровода нашли снаряд

По сообщению «Кыштымского рабочего», строители должны были прокладывать газопровд, но при раскопках обнаружили предмет, похожий на боевой снаряд.

На место сразу выехали все оперативные службы города, а также саперы из Челябинска. Пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова сообщила прессе, что снаряд оказался не опасным и уже отправлен на утилизацию.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о страшной находке в Севастополе: там обнаружили и обезвредили полутонную немецкую авиабомбу. За 72 года, что прошли с окончания военных действий, боеприпас не потерял свою разрушительную силу.