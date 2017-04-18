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10:43 (мск), источник: СуперОмск

Следком возбудил дело об убийстве после исчезновения двух девочек из омской школы-интерната

Следователи усмотрели признаки преступления в исчезновении учениц.

Двух школьниц, которым 11 и 13 лет, ищут уже третий день. Они самовольно ушли из школы-интерната в Нововаршавке и не вернулись. Как ранее сообщал «СуперОмск», Александру Матюшенко и Екатерину Иванову полицейские искали вместе с волонтерами. Сегодня к поискам подключены беспилотные летательные аппараты. На месте уже работают следователи-криминалисты с применением специальной техники.

По предварительным данным, девочки планировали поехать из Нововаршавки в Черлак, куда после закрытия переправы можно добраться только через Омск. Поэтому девочек ищут также в соседнем районе и в Омске.

Саша Матюшенко на момент ухода была в темно-красной куртке, черных лосинах, белой шерстяной кофте и белой шапке с помпоном. Катя Иванова была в бирюзовой куртке, черных лосинах, белой кофте и белой шапке с помпоном. Особая примета Кати — косоглазие.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении девочек, просят обратиться в полицию.

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