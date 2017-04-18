Следком возбудил дело об убийстве после исчезновения двух девочек из омской школы-интерната

Двух школьниц, которым 11 и 13 лет, ищут уже третий день. Они самовольно ушли из школы-интерната в Нововаршавке и не вернулись. Как ранее сообщал «СуперОмск», Александру Матюшенко и Екатерину Иванову полицейские искали вместе с волонтерами. Сегодня к поискам подключены беспилотные летательные аппараты. На месте уже работают следователи-криминалисты с применением специальной техники.

По предварительным данным, девочки планировали поехать из Нововаршавки в Черлак, куда после закрытия переправы можно добраться только через Омск. Поэтому девочек ищут также в соседнем районе и в Омске.