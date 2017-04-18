Следком возбудил дело об убийстве после исчезновения двух девочек из омской школы-интерната
Следователи усмотрели признаки преступления в исчезновении учениц.
Следователи усмотрели признаки преступления в исчезновении учениц.
Двух школьниц, которым 11 и 13 лет, ищут уже третий день. Они самовольно ушли из
По предварительным данным, девочки планировали поехать из Нововаршавки в Черлак, куда после закрытия переправы можно добраться только через Омск. Поэтому девочек ищут также в соседнем районе и в Омске.
Саша Матюшенко на момент ухода была в
Всех, кто знает