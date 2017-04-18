На строительстве надземного перехода в Новороссийске произошло ЧП

ЧП произошло в районе часа ночи. Из-за ошибки оператора крана были повреждены опоры, на которых будет смонтирован уникальный 300-тонный переход, соединяющий корпуса ТРЦ «Красная площадь». Пострадавших в результате происшествия нет. В настоящий момент строители демонтируют поврежденные конструкции. Для проведения этих работ задействованы краны, из-за чего проезд по улице Кутузовской закрыт.

Подрядная организация взяла на себя обязательство завершить демонтаж до 12 часов, после чего освободить проезжую часть улицы Кутузовской для движения транспорта.

Мэр города Игорь Дяченко отменил постановление, которое разрешало «Ромэкс-Кубань ЮГ» с 17 по 27 апреля перекрытие улицы Кутузовской для строительства перехода, до выяснения всех обстоятельств произошедшего и предоставления строителями гарантий организации безаварийного производства работ.