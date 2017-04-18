На строительстве надземного перехода в Новороссийске произошло ЧП
В ночь на вторник, 18 апреля, строительным краном были повреждены конструкции опор 35-метрового перехода между корпусами торгового центра «Красная площадь».
В ночь на вторник, 18 апреля, строительным краном были повреждены конструкции опор 35-метрового перехода между корпусами торгового центра «Красная площадь».
ЧП произошло в районе часа ночи.
Подрядная организация взяла на себя обязательство завершить демонтаж до 12 часов, после чего освободить проезжую часть улицы Кутузовской для движения транспорта.
Мэр города Игорь Дяченко отменил постановление, которое разрешало «Ромэкс-Кубань ЮГ» с 17 по 27 апреля перекрытие улицы Кутузовской для строительства перехода, до выяснения всех обстоятельств произошедшего и предоставления строителями гарантий организации безаварийного производства работ.
Управлению транспорта и связи мэром Новороссийска дано поручение организовать движение общественного транспорта по дублирующим улицам. Изменения коснутся автобусных маршрутов №№ 14, 21, 24, 28, 31, 34, сообщает