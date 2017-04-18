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15:20 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде задержаны похитители 13 машин «Лада Приора» и «Лада Гранта»

Закончено расследование уголовного дела по фактам краж автомобилей в Волгоградской области, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

С мая 2013 года по февраль 2016 года трое ранее судимых жителей Михайловки в возрасте 23, 27 и 28 лет угоняли автомобили марок «Лада Приора» и «Лада Гранта». Действовала группа в Волгограде, Жирновском, Фроловском, Новоаннинском, Серафимовичском, Иловлинском и Даниловском районах Волгоградской области. Они успели похитить 13 автомобилей на общую сумму свыше 4 миллионов рублей.

Выяснилось, что похитители, совершив кражу, скупали похожие автомобили в аварийном состоянии в других регионах России. Затем благодаря знакомому перебивали идентификационные регистрационные знаки на кузовные части похищенных ранее автомашин и продавали их через объявления на Интернет-сайтах.

Задержали мужчин 27 февраля 2016 года. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 158 — «Кража», ч.2 ст. 326 — «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства», ч.3 ст. 159 — «Мошенничество», ч. 1 ст. 174−1 — «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Обвиняемые заключены под стражу. Некоторые из похищенных автомашин возвращены потерпевшим.

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