В Воронеже маршрутный «ПАЗ» столкнулся с иномаркой

Во вторник, 18 апреля, утром на перекрестке улицы Кольцовской с улицей 9 Января пассажирский автобус № 113 столкнулся с легковушкой.

«У “ПАЗика” отвалился бампер, а у легковушки немного помят бок, — рассказывают очевидцы произошедшего. — Сейчас на место приехала служба оформления ДТП».

По предварительным данным, никто из людей в аварии не пострадал, но пассажирам маршрутки пришлось пересесть на другие автобусы.