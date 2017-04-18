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11:44 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже маршрутный «ПАЗ» столкнулся с иномаркой

ЧП произошло на улице Кольцовской.

Во вторник, 18 апреля, утром на перекрестке улицы Кольцовской с улицей 9 Января пассажирский автобус № 113 столкнулся с легковушкой.

«У “ПАЗика” отвалился бампер, а у легковушки немного помят бок, — рассказывают очевидцы произошедшего. — Сейчас на место приехала служба оформления ДТП».

По предварительным данным, никто из людей в аварии не пострадал, но пассажирам маршрутки пришлось пересесть на другие автобусы.

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