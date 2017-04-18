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11:30 (мск), источник: Югополис

На Кубани спор из-за чужой машины закончился убийством

Лабинский межрайонный следственный отдел СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении 63-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 36-летнего мужчины.

По версии следствия, в ночь на 17 апреля мужчина, проживавший в Лабинске на улице Тополиной, увидел из окна своего дома, что незнакомец ходит вокруг автомобиля его соседа. Местный житель вышел на улицу и попытался прогнать вышел на улицу и предпринял попытку прогнать мужчину, между ними произошел конфликт. Хозяин дома взял ружье и выстрелил в живот незнакомцу.

Супруга стрелявшего вызвала «скорую». Пострадавшего госпитализировали, но он скончался в больнице.

Подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Следствием также будет дана правовая оценка его действиям по незаконному хранению оружия.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

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