На Кубани спор из-за чужой машины закончился убийством

По версии следствия, в ночь на 17 апреля мужчина, проживавший в Лабинске на улице Тополиной, увидел из окна своего дома, что незнакомец ходит вокруг автомобиля его соседа. Местный житель вышел на улицу и попытался прогнать вышел на улицу и предпринял попытку прогнать мужчину, между ними произошел конфликт. Хозяин дома взял ружье и выстрелил в живот незнакомцу.

Супруга стрелявшего вызвала «скорую». Пострадавшего госпитализировали, но он скончался в больнице.

Подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Следствием также будет дана правовая оценка его действиям по незаконному хранению оружия.